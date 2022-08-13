Певица Светлана Лобода показала себя без макияжа и в расстегнутых джинсах

Украинская певица Светлана Лобода показала себя без единого грамма косметики и с расстегнутой ширинкой. Артистка, кfк заметили поклонники, утратила лоск, о чем говорят новые фото звезды в соцсетях.

В данный момент Лобода находится в США. Недавно скандальная исполнительница опубликовала очередной снимок, сделанный в нью-йоркской квартире. Певица, которая сидит на подоконнике, выглядит весьма неухоженной.

На фото звезда предстала без косметики, накладных ресниц, в расстегнутых джинсах и бежевом топе. Бледное лицо и растрепанные волосы лишь поддеркнули то, у артистки от былого шика не осталось и следа.

Напоминаем, ранее певица отменила свой концерт в Эстонии. По словам продюсера Ашурова, на карьере Лободы можно поставить жирный крест. Российская публика не простит артистке ее предыдущие негативные высказывания, а в Европе и Америке она и ее творчество никому не нужны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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