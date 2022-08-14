У покинувшей Россию Ингеборги Дапкунайте доходы упали в десять раз

Доходы актрисы театра и кино, 59-летней Ингеборги Дапкунайте упали в десять раз. Телеведущая, которая сбежала из России вместе с сыном, находится в Брюсселе, где живет ее мама.

Ингеборга работает в российской киноиндустрии с 1985 года. С тех пор актриса не покидала свою родину. Дапкунайте, которая нередко снималась в различных сериалах и рекламе, всего лишь за день могла получить 5 тысяч долларов. После начала СВО обладательница премии «Ника» решила покинуть РФ и бежать в Брюссель.

Как сообщают СМИ, в деньгах звезда, которая играет в местом театре, не нуждается. Помогает финансово и отец 5-летнего Алекса. Но, несмотря на это, зрители не слишком охотно посещают спектакли с участием российской актрисы. За самый дорогой билет на ближайшее выступление Ингеборги, моноспекталь на фестивале «Летят журавли» в Таллине, придется отдать 30 000 рублей. По данным, пока удалось продать только 25 билетов на спектакль, поэтому артистке придется забыть о хорошем гонораре.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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