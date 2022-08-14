Опубликован тайный разговор Фриске с другом, в котором артистка предсказывает свою смерть

Влад Лисовец рассказал о тайном разговоре с Жанной Фриске, в котором смертельно больная певица предрекала свою смерть.

Как признался известный стилист, они тайно дружили с Фриске. Влад и Жанна поддерживали тесные отношения даже после замужества артистки. Лисовец вспомнил о последнем разговоре с всеми любимой исполнительницей. Экс-солистка группы «Блестящие» позвонила другу, когда узнала о неизлечимой болезни.

«Звонит телефон, я снимаю трубку, Жанна говорит: «Владик, погода ужасная, тебе плохо наверное? Ты только не грусти, не идет тебе это». Как так? Знать, что ты умираешь, и при этом поддержать другого человека!», — вспоминает знаток моды.

Напомним, яркая, улыбчивая, красивая женщина, талантливая певица, прекрасная мать и жена умерла в 2015 году после продолжительной борьбы с раком мозга. Фриске долго лечилась в лучших клиниках мира, но победить болезнь Жанне так не удалось.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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