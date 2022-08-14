Выяснилось, что преемницей Аллы Пугачёвой на сцене может стать 57-летняя певица Азиза

Названо имя возможной преемницы Аллы Пугачевой на российскй сцене. Как выяснилось, заменить Примадонну на эстраде может певица Азиза.

Эстрадная певица и Илья Резник представили на днях трогательную композицию о СВО на Украине. Душераздирающее исполнение Азизы привело в восторг зрителей. Даже мужчины не смогли сдержать слез. Ранее такого могла добиться лишь Примадонна.

Как говорит дизайнер Аника Керимова, 57-летняя Азиза займет место Аллы Борисовной на российской эстраде. По мнению эксперта, даже сама Пугачёва всегда с уважением относилась к исполнительнице и признавала талант своей коллеги. Поэт-песенник не ошибся, когда доверил исполнять композицию о спецоперации именно Азизе.

«Согласна полностью с Резником. Таких гениальных артистов на российской эстраде нет. Невороятная голоса, энергетика и харизма. С ней можно сравнивать Пугачёву», – сказала дизайнер.