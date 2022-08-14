Жизнь звёзд «Деревни дураков» журнала видеокомиксов «Каламбур» изменилась до неузнаваемости

«Деревни дураков», которая являлась частью видеокомиксов «Каламбур», с 1996 года выходила на экраны. После закрытия телевизионной программы ее участники пропали. Сегодня же стало известно, где сейчас звезды развлекательной передачи и как сложилась их судьба.

Самая яркая и запоминающаяся роль досталась Сергею Гладкову. Алкоголик-весельчак с красным клоунским носом, смешными усами и фуражкой полюбился зрителям. После «Деревни дураков» актер принимал участие в других проектах, но так и не добился успеха. После очередного фиаско Сергей окончательно исчез с экранов.

Роли Бабы исполнила Татьяна Иванова, а Матроса играл Вадим Набоков. Удивительно, но пара остается вместе на протяжении 30 лет. Актеры принимают участие в показных ссорах в различных украинских шоу и в театре. Также участники «Каламбура» гастролируют и снимаются в сериалах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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