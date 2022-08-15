Мэр Киева и бывший боксёр Виталий Кличко объявил, что разводится с женой спустя 26 лет брака

Мэр Киева и бывший боксёр Виталий Кличко объявил, что разводится с супругой после 26 лет брака. Примечательно, но два дня назад политик категорически опровергал какие-либо слухи о разрыве отношений.

“Много лет мы с Натальей жили в разных городах, разных странах. Все это время у нас были разные жизни, разные увлечения. Решили официально разойтись”, – заявил Кличко.

По словам мэра украинской столицы, развод является обоюдным решением обеих сторон.

"У нас хорошие отношения, мы уважительно друг у другу относимся. Наши дети выросли, а жизнь по-прежнему продолжается”, – добавил он.

Виталий и Наталья поженились в далеком 1996 году. У пары есть трое общих детей. Супруга Кличко живет в престижном районе в пригороде Гамбурга. В Германии у женщины роскошный двухэтажный особняк.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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