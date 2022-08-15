В Сети опубликовали позорное видео с поющей вживую Ольгой Бузовой

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В Сети опубликовали позорное видео с поющей вживую Ольгой Бузовой
Знаменитости
Фото из открытых источников

В Сети появилось позорное видео с поющей вживую Ольгой Бузовой. Даже самые преданные поклонники певицы были шокированы и разочарованы. 

Видеоролик появился в Telegram-канале «Звездач». Ольга полушепотом исполняет композицию «Код любви». В какой-то момент у певицы сбилось дыхание. В это же время в зале четко слышно, как звучит фонограмма.

Такое пение (если это можно назвать пением) шокировало не только хейтеров исполнительницы, о и ее ярых фанатов. Комментаторы отметили некомпетентность звезды и заявили, что телеведущая наверное прогуливала занятия по вокалу. Критики также заявили, что у 36-летней артистки отсутствует слух и голос.

Но нашлись интернет-пользователи, которые встали на защиту звездной блондинки. Как отметили подписчики, во время сложного хореографического номера, когда нужно много и активно двигаться, идеально петь попросту невозможно. Фанаты похвалили свою любимицу за пластичность и артистизм.

Отметим, что сама Бузова никогда не хвасталась хорошими вокальными данными. Карьера певицы являлась главной целью знаменитости, которая долгое время проработала ведущей реалити-шоу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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