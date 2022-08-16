Новый клип группы «Ленинград» набрал за сутки почти 500 тысяч просмотров

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Новый клип группы «Ленинград» набрал за сутки почти 500 тысяч просмотров
Знаменитости
Фото из открытых источников

Новый клип группы «Ленинград» стремительно набирает популярность. Видеоролик про русский беспилотник за сутки набрал 500 тысяч просмотров.

Сергей Шнуров представил новое видео «Гамаюн». Ролик, опубликованный на видеохостинге, посвящен «русскому БПЛА». За сутки клип на композицию «Гамаюн» набрал почти полмиллиона просмотров и более 2,7 тыс. комментариев.

В музыкальном творении группы беспилотник отождествляется с мифической птицей. На записи показаны поля, сено в рулонах, мелькает человек с металлоискателем. Судя по всему, видео было сделано с дрона.

При этом участники коллектива в клипе не появляются. За кадром слышен голос вокалистки Ксения Руденко. Девушка исполняет русские народные элементы. 

Нужно обратить внимание, что эта песня Ленинграда» отличается от остальных. В новинке, на удивление, нет мата. По мнеию поклонников Шнура, трек получился весьма патриотическим, хотя многие фанаты обнаружили в нем скрытый смысл. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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