Россия не уничтожила ни одной установки РСЗО HIMARS из переданных Украине. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в беседе с «Голосом Америки» (включен в список иноагентов).

По его словам, сообщения российских СМИ о ликвидации HIMARS – это провокации с российской стороны. Он призвал не верить подобного рода заявлениям, заявив, что они не соответствуют действительности.

Военный эксперт Рустем Клупов уверен, что РФ рано или поздно удастся уничтожить и РСЗО HIMARS, и установки MLRS. Также он сказал, что эффективность РСЗО HIMARS переоценена американской прессой.

По его словам, три РСЗО, из переданных Украине, уже уничтожены. Об этом сообщало Минобороны РФ. Поэтому он верит, что Россия сможет уничтожить и другие установки, поставленные Западом для ВСУ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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