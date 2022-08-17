Министр обороны Украины Резников заявил, что ни одна РСЗО HIMARS не уничтожена

Image 16+
Министр обороны Украины Резников заявил, что ни одна РСЗО HIMARS не уничтожена
Украина
Министр обороны Украины Алексей Резников

Россия не уничтожила ни одной установки РСЗО HIMARS из переданных Украине. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в беседе с «Голосом Америки» (включен в список иноагентов).

По его словам, сообщения российских СМИ о ликвидации HIMARS – это провокации с российской стороны. Он призвал не верить подобного рода заявлениям, заявив, что они не соответствуют действительности.

Военный эксперт Рустем Клупов уверен, что РФ рано или поздно удастся уничтожить и РСЗО HIMARS, и установки MLRS. Также он сказал, что эффективность РСЗО HIMARS переоценена американской прессой.

По его словам, три РСЗО, из переданных Украине, уже уничтожены. Об этом сообщало Минобороны РФ. Поэтому он верит, что Россия сможет уничтожить и другие установки, поставленные Западом для ВСУ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Министр обороны Украины Резников заявил, что ни одна РСЗО HIMARS не уничтожена

Сегодня, 11:48

NYT: За взрывами в Джанкойском районе в Крыму стоит действующее в тылу элитное украинское подразделение

Вчера, 18:13

В караоке-баре в Крыму включили песню в поддержку ВСУ

15-08-2022, 10:53

NYT: Украина с новым оружием меняет свою военную стратегию

14-08-2022, 09:08

В Пентагоне оценили эффективность действий украинских военных на 12 по 10-балльной шкале

13-08-2022, 17:38

Исследование: 98% украинцев верят в победу Украины, 91% – поддерживают Зеленского

12-08-2022, 11:08

Разведка Британии: РФ за месяц не продвинулась более чем на 3 км ни на одном участке Донбасса, кроме одного

9-08-2022, 12:23

Политолог Марков назвал две причины возможного наступления ВСУ на харьковском направлении

8-08-2022, 10:08

Ветеран разведки Клупов не исключил, что ВС РФ планируют еще одно наступление на Киев

7-08-2022, 11:43

Российские ЧВК ворвались в позиционный район развертывания ВСУ РСЗО HIMARS

5-08-2022, 13:38

ВС Украины нанесли очередной ракетный удар по железнодорожному Антоновскому мосту в Херсоне

4-08-2022, 10:28

CNN: Сражение за Херсон определит дальнейшую судьбу Украины

31-07-2022, 18:26

Кнутов рассказал, когда поставки HIMARS станут бессмысленными

31-07-2022, 09:28

Иранские беспилотники разнесут американские РСЗО HIMARS на Украине

30-07-2022, 19:25

ISW: у ВС РФ небольшие шансы захватить Бахмут

29-07-2022, 08:48

США заявили, что российское наступление  на украинском фронте скоро выдохнется

27-07-2022, 12:49

Украинский депутат Хлань: «К сентябрю Херсонская область будет освобождена»

25-07-2022, 10:50

Генштаб ВСУ: Победа Украины снова откладывается, сроки сдвинулись уже до весны

24-07-2022, 13:56

ISW: ВС Украины уже могли начать контрнаступление на Херсонщине

24-07-2022, 10:38

Военный конфликтолог рассказал, когда начнется наступление ВС РФ на Западную Украину

24-07-2022, 09:33

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
В караоке-баре в Крыму включили песню в поддержку ВСУ
  • 15-08-2022, 10:53

В караоке-баре в Крыму включили песню в поддержку ВСУ

В караоке-баре «Краб» на одном из курортов Крыма произошла история, которая вызвала громкий скандал. 15 августа стало известно об инциденте в точке

Армия стреляет в свой народ лишь один раз. Год назад вышел фильм Евгения Пригожина «Солнцепек» о конфликте в Донбассе
  • 15-08-2022, 14:45

Армия стреляет в свой народ лишь один раз. Год назад вышел фильм Евгения Пригожина «Солнцепек» о конфликте в Донбассе

События, которые прямо сейчас разворачиваются на Украине, были неизбежны, и сейчас это вынуждены признать все. Однако еще в прошлом году мало, кто

NYT: За взрывами в Джанкойском районе в Крыму стоит действующее в тылу элитное украинское подразделение
  • Вчера, 18:13

NYT: За взрывами в Джанкойском районе в Крыму стоит действующее в тылу элитное украинское подразделение

Украинский чиновник, пожелавший остаться неизвестным, заявил изданию The New York Times о том, что в российском тылу действует украинское

«Каждый город должен выбрать, как он будет развиваться»: Пригожин раскритиковал Генплан Петербурга
  • Вчера, 15:58

«Каждый город должен выбрать, как он будет развиваться»: Пригожин раскритиковал Генплан Петербурга

Петербургские чиновники во время составления нового Генерального плана должны были опираться на мнения большого количества специалистов, а также

Министр обороны Украины Резников заявил, что ни одна РСЗО HIMARS не уничтожена
  • Сегодня, 11:48

Министр обороны Украины Резников заявил, что ни одна РСЗО HIMARS не уничтожена

Россия не уничтожила ни одной установки РСЗО HIMARS из переданных Украине. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в беседе с

Режиссер «Солнцепека» Максим Бриус: Евгений Пригожин принимал в съемочном процессе постоянное участие
  • Сегодня, 14:50

Режиссер «Солнцепека» Максим Бриус: Евгений Пригожин принимал в съемочном процессе постоянное участие

Вышедший год назад фильм Евгения Пригожина «Солнцепек» приобретает все большую актуальность в наши дни. Кинокартина режиссера Максима Бриуса основана

Новости партнеров
Новости партнеров