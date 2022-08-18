Spiegel: наступление Украины на юге рискованно, но не без шансов на успех

Крупномасштабное контрнаступление ВСУ на юге Украины вряд ли возможно, однако боевые действия на истощение противника в сочетании с партизанской борьбой способны дать результат. Об этом в статье «Почему наступление на юге рискованно — но не без шансов» для Der Spiegel пишет военный эксперт Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Марк Кансиан.

В публикации он высказывает мнение, что военнослужащим ВСУ пока не хватает опыта для ведения масштабных наступательных действий. Однако, подчеркивает он, результат может быть получен благодаря умелому сочетанию атак на истощение и партизанской деятельности. Вероятно, именно такую тактику на данном этапе и будут использовать ВСУ.

При этом Кансиан не исключает и крупномасштабного контрнаступления, но считает, что оно сейчас не ко времени, так как может привести к гибели военных, жизни которых можно было бы сохранить.

«После ожесточённых боёв на Донбассе обеим сторонам не хватает хорошо обученных подразделений. Украинским военным также не хватает оружия», - объяснил обозреватель.

На Украине заявляют о том, что группировка россиян на юге находится под угрозой окружения. Развитие этой ситуации, отмечает Кансиан, покажет, есть ли у украинской стороны прогресс в контрнаступлении, либо же бои и впредь будут оставаться затяжной битвой на истощение обеих сторон вооруженного конфликта.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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