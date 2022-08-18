Spiegel: наступление Украины на юге рискованно, но не без шансов на успех

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Spiegel: наступление Украины на юге рискованно, но не без шансов на успех
Украина
Фото из открытых источников

Крупномасштабное контрнаступление ВСУ на юге Украины вряд ли возможно, однако боевые действия на истощение противника в сочетании с партизанской борьбой способны дать результат. Об этом в статье «Почему наступление на юге рискованно — но не без шансов» для Der Spiegel пишет военный эксперт Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Марк Кансиан.

В публикации он высказывает мнение, что военнослужащим ВСУ пока не хватает опыта для ведения масштабных наступательных действий. Однако, подчеркивает он, результат может быть получен благодаря умелому сочетанию атак на истощение и партизанской деятельности. Вероятно, именно такую тактику на данном этапе и будут использовать ВСУ.

При этом Кансиан не исключает и крупномасштабного контрнаступления, но считает, что оно сейчас не ко времени, так как может привести к гибели военных, жизни которых можно было бы сохранить.

«После ожесточённых боёв на Донбассе обеим сторонам не хватает хорошо обученных подразделений. Украинским военным также не хватает оружия», - объяснил обозреватель.

На Украине заявляют о том, что группировка россиян на юге находится под угрозой окружения. Развитие этой ситуации, отмечает Кансиан, покажет, есть ли у украинской стороны прогресс в контрнаступлении, либо же бои и впредь будут оставаться затяжной битвой на истощение обеих сторон вооруженного конфликта.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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