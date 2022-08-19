Британская разведка объяснила, зачем ВС РФ обстреливают Харьков и продолжают атаки в районе города

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Британская разведка объяснила, зачем ВС РФ обстреливают Харьков и продолжают атаки в районе города
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Удары ВС РФ по Харькову и окраинам города прокомментировали в британской разведке.

ВСУ отодвинули войска РФ от Харькова еще в мае, но они и далее наносят удары по городу. Как отмечают в британской разведке, Харьков сейчас один из самых часто обстреливаемых городов Украины. Об этом Минобороны Британии пишет в Twitter.

Стоит отметить, что сейчас линия фронта от Харькова лишь в 15 километрах. Поэтому большинство видов российской артиллерии долетает до городских кварталов. Российская артиллерия – это в подавляющем большинстве оружие, наносящее удары по площадям. Поэтому ВС РФ попросту уничтожают город, разнося его здания артиллерийскими снарядами, утверждает британская разведка.

Удары по Харькову, по мнению британской разведслужбы, это лишь удержание ВСУ на Харьковском направлении. В итоге сложилась ситуация, когда у РФ нет резервов для того, чтобы захватить этот город, но и оставить его «без внимания» российские войска не могут, считают эксперты британской разведки.

В Минобороны РФ отмечают, что наносят удары только по военным целям украинской армии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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