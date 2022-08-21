«Ни в коем случае»: появились новые неожиданные данные о прививках от ковида

Россиянам рассказали о новых неожиданных данных касательно прививок от ковида. По информации ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), гражданам нужно повременить с новыми вакцинами от коронавирусной инфекции. То есть специалисты рекомендуют остановиться и ни в коем случае не делать четвертую инъекцию.

Однако врачи сделали оговорку. Если пациента можно отнести к группе риска, рекомендуется сделать четвертый укол, поскольку не за горами новая волна заболеваемости как в РФ, так и во всем мире.

Свое мнение на этот счет решил высказать эксперт лабораторной диагностики. По данным Александра Соловьева, такое решение ВОЗ было связано ожидаемым появлением обновленных вариантов вакцин от ковида. Принимать дополнительные уколы нету смысла, говорит специалист, поскольку за время пандемии было выделено одновременно несколько новых штаммов инфекции. Новые варианты и привели к вспышкам заболеваемости, которые мы сейчас наблюдаем.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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