9 сентября: политик Худяков назвал точную дату, когда доллар станет никому не нужен

Россиянам рассказали о новых неожиданных данных касательно прививок от ковида. По информации ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), гражданам
Жители Санкт-Петербурга сообщают о проблемах с вызовом врача к больным с коронавирусом. Неявка специалистов, вероятно, связана с большой нагрузкой на
Гендиректор корпорации «Интер РАО» Борис Ковальчук предложил способ решения проблемы мусорной реформы, но власти Санкт-Петербурга оказались не готовы
На днях Татьяна Абрамова заявила о договорной победе Валерии в «Утренней звезде». Актриса считает, что первое место в шоу должна была она занять, а
Алла Пугачёва, оказывается, неслучайно выбрала для своих детей Первую Московскую Гимназию. Сегодня стало известно о связи бывшего мера Москвы с
Россиянам рассказали о новых неожиданных данных касательно прививок от ковида. По информации ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), гражданам
В последние дни августа курс доллара не может достигнуть отметки 60 рублей. Валюта постоянно балансирует на 50 руб. с копейками. По мнению некоторых
В Санкт-Петербурге критически стоит вопрос с нехваткой новых школ. Родители стоят в огромных очередях, чтобы отдать своих детей в первый класс. Тем
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle