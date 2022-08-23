9 сентября: политик Худяков назвал точную дату, когда доллар станет никому не нужен

В последние дни августа курс доллара не может достигнуть отметки 60 рублей. Валюта постоянно балансирует на 50 руб. с копейками. По мнению некоторых финансовых аналитиков, в сентябре доллар опустится до рекордных за последнее время 50 рублей.

Точную дату, когда доллар станет никому не нужен, назвал Роман Худяков. Об этом специалист написал в своем Телеграме.

По словам политика, американская валюта станет совсем никому не нужной в нашей стране. Эксперт даже назвал точную дату, когда это произойдет.

«В Российской Федерации зеленые бумажки не очень нужны и в данный момент, а осенью доллар окончательно станет никому не интересен. Особенно после 9 сентября!» — отметил Худяков.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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