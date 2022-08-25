Баранец поделился своим прогнозом по СВО и посоветовал полякам подготовиться

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Баранец поделился своим прогнозом по СВО и посоветовал полякам подготовиться
Украина
Фото из открытых источников

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец поделился своим новым прогнозом по «специальной военной операции» в Украине. Он полагает, что российской армии и союзным силам из ДНР и ЛНР удастся пройти через всю Украину и выйти на польскую границу, передает телеканал ЦарьГрад.

Владимир Зеленский к тому моменту уже перестанет быть лидером нации - вероятно, его сместят обиженные из числа чиновников и офицеров, которых он сместил с занимаемых должностей. Баранец уверен, что они постараются сблизиться и обсудить планы о том, как бы отомстить.

Собеседник телеканала, размышляя о том, что СВО дойдет до границы НАТО, не берется на сей раз прогнозировать быстрый успех.

«Я бы, наверное, был счастлив, если бы мы завершили специальную операцию у границ с Польшей к следующему Новому году», – сказал он.

А ведь буквально месяц назад Баранец был настроен более оптимистично. Так, в беседе с журналистами он выражал уверенность о том, что российским войскам удастся серьезно продвинуться на востоке Украины и еще до конца августа Москва сможет объявить об установлении полного контроля над всей Донецкой областью.

На календаре уже 25-е число. Поскольку особого продвижения армии не наблюдается и в этой связи у многих людей начинают возникать вопросы, министр обороны страны Шойгу пояснил, что замедление наступления является сознательным решением.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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