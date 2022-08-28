Украина использует концепцию сопротивления, разработанную США после войны в Южной Осетии 2008 года

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Украина использует концепцию сопротивления, разработанную США после войны в Южной Осетии 2008 года
Украина
Фото из открытых источников

На Западе заявили об успешном использовании Украиной метода сопротивления войскам России, разработанного силами специальных операций США. Об этом пишет CNN, уточняя, что речь идет об Оперативной концепции сопротивления (ОСК), которая была сформирована в 2013 году после войны РФ с Грузией.

События 2014 года, когда РФ присоединила и Крым, доказали, что необходимо привлекать к защите территорий от внешнего вторжения и сепаратистских движений гражданское население, а не только рассчитывать на войска.

ОСК предполагает активное привлечение к обороне местного населения. И это удалось реализовать Украине, отметил бывший командующий Командованием специальных операций в Европе генерал-лейтенант в отставке Марк Шварц.

Применение этой стратегии Украиной отметил и полковник армии США в отставке Кевин Стрингер. По его словам, элементы этой стратегии прослеживаются во взрывах в Крыму, которые были на полуострове за это лето.

«Поскольку вы не можете сделать это обычным способом, вы должны использовать силы специальных операций, и этим силам потребуется поддержка сопротивления — разведка, ресурсы, логистика — для доступа к этим регионам», - сказал Стрингер.

Как пишет CNN, украинские диверсанты продолжают действовать в глубоком тылу РФ за пределами досягаемости оружия, которое Запад передает Украине. Многие из диверсий, устроенных ОСК, РФ называет саботажем или несоблюдением норм безопасности.

Стоит отметить, что уже 15 стран прошли обучение доктрине ОСК в той или иной форме. В их числе также Эстония, Литва и Польша.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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