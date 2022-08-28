В сторону Украины выдвинулись сразу несколько эшелонов с артиллерией, ПВО и танками

Image 16+
В сторону Украины выдвинулись сразу несколько эшелонов с артиллерией, ПВО и танками
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Через Ростовскую область в Крым направляются железнодорожные эшелоны с военной техникой. Об этом сообщает Авиа.про, публикуя кадры перемещения техники и вооружения, которые следуют в направлении Крыма, и далее через Крым к южной территории Украины.

Эта техника может использоваться для усиления охраны российской границы, но также ее могут перебросить в Херсонскую или Запорожскую области, где стоят российские войска.

Судя по этим кадрам, в сторону Украины направляются танки Т-80 и Т-90М, комплексы «Бук», САУ и другое вооружение. Сообщается, что в этом направлении через Ростовскую область и Крым проследовали как минимум три состава с десятками платформ танков и другого вооружения.

Российские эксперты говорят о том, что у России есть еще достаточно вооружения и техники для проведения «военной спецоперации» и защиты своих границ. И это не только старая техника советского образца.

Стоит отметить, что Украине приходится переходить на натовское оружие. Сейчас на вооружении ВСУ оружие, о котором Украина даже не мечтала до того как РФ объявила «военную спецоперацию» на украинской территории, целью которой было также разоружение украинской армии. При этом США уже заявили о том, что наращивают производство вооружения, чтобы обеспечить им Украину и другие страны НАТО.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В сторону Украины выдвинулись сразу несколько эшелонов с артиллерией, ПВО и танками

Сегодня, 08:58

Украина использует концепцию сопротивления, разработанную США после войны в Южной Осетии 2008 года

Сегодня, 07:48

Баранец поделился своим прогнозом по СВО и посоветовал полякам подготовиться

25-08-2022, 17:03

Министр обороны Украины: До конца года будут хорошие новости с фронта

25-08-2022, 14:53

Британская разведка объяснила, зачем ВС РФ обстреливают Харьков и продолжают атаки в районе города

19-08-2022, 10:38

Spiegel: наступление Украины на юге рискованно, но не без шансов на успех

18-08-2022, 08:43

Министр обороны Украины Резников заявил, что ни одна РСЗО HIMARS не уничтожена

17-08-2022, 11:48

NYT: За взрывами в Джанкойском районе в Крыму стоит действующее в тылу элитное украинское подразделение

16-08-2022, 18:13

В караоке-баре в Крыму включили песню в поддержку ВСУ

15-08-2022, 10:53

NYT: Украина с новым оружием меняет свою военную стратегию

14-08-2022, 09:08

В Пентагоне оценили эффективность действий украинских военных на 12 по 10-балльной шкале

13-08-2022, 17:38

Исследование: 98% украинцев верят в победу Украины, 91% – поддерживают Зеленского

12-08-2022, 11:08

Разведка Британии: РФ за месяц не продвинулась более чем на 3 км ни на одном участке Донбасса, кроме одного

9-08-2022, 12:23

Политолог Марков назвал две причины возможного наступления ВСУ на харьковском направлении

8-08-2022, 10:08

Ветеран разведки Клупов не исключил, что ВС РФ планируют еще одно наступление на Киев

7-08-2022, 11:43

Российские ЧВК ворвались в позиционный район развертывания ВСУ РСЗО HIMARS

5-08-2022, 13:38

ВС Украины нанесли очередной ракетный удар по железнодорожному Антоновскому мосту в Херсоне

4-08-2022, 10:28

CNN: Сражение за Херсон определит дальнейшую судьбу Украины

31-07-2022, 18:26

Кнутов рассказал, когда поставки HIMARS станут бессмысленными

31-07-2022, 09:28

Иранские беспилотники разнесут американские РСЗО HIMARS на Украине

30-07-2022, 19:25

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Гражданам в РФ рассказали о симптоме, по которому можно определить у себя новый COVID-19
  • 25-08-2022, 23:04

Гражданам в РФ рассказали о симптоме, по которому можно определить у себя новый COVID-19

Врачи рассказали об одном симптоме коронавируса, по которому у себя можно определить новый COVID-19 даже без специализированного теста. Как говорят

Необычные симптомы выявили у нового штамма коронавируса «кентавр»
  • Вчера, 22:21

Необычные симптомы выявили у нового штамма коронавируса «кентавр»

У нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 под названием «кентавр» обнаружили необычные симптомы. В Роспотребнадзоре заявили, что подавляющее

К делу о сносе особняка Салтыковой в Петербурге может подключиться генпрокурор Краснов
  • 25-08-2022, 18:47

К делу о сносе особняка Салтыковой в Петербурге может подключиться генпрокурор Краснов

После того, как заместитель прокурора Санкт-Петербурга Валерий Узляков отменил постановление регионального ГСУ СК о возбуждении уголовного дела по

Иван Ургант с иронией отреагировал на уход ведущего Дмитрия Нагиева из шоу «Голоc 60+»
  • Вчера, 09:47

Иван Ургант с иронией отреагировал на уход ведущего Дмитрия Нагиева из шоу «Голоc 60+»

Иван Ургант посмеялся над Дмитрием Нагиевым, ушедшим с проекта «Голос». Комик высмеял телеведущего в эфире одного из онлайн-шоу. Вчера, 26 августа,

Раскрыты тайны закулисья шоу Александра Мясникова «О самом главном»
  • Вчера, 18:08

Раскрыты тайны закулисья шоу Александра Мясникова «О самом главном»

Зинаида Шуклина, актриса массовки, поведала общественности о закулисных тайнах ежеденевного шоу Александра Мясникова «О самом главном». Доктора,

Уроженцы Донбасса заменят Галкина, Урганта и Киркорова на Первом канале
  • 25-08-2022, 22:07

Уроженцы Донбасса заменят Галкина, Урганта и Киркорова на Первом канале

Зрителям Первого канала представили новое телешоу «Свои». Премьера телевизионной программы состоялась в минувшую субботу. Героями выпусков стали

Новости партнеров
Новости партнеров
Военный писатель Суконкин пояснил, как «Фонтанка» искажает мотивы родственников в истории с заключенным-добровольцем
  • 26-08-2022, 11:49

Военный писатель Суконкин пояснил, как «Фонтанка» искажает мотивы родственников в истории с заключенным-добровольцем

Военный эксперт и писатель Алексей Суконкин разобрал статью «Фонтанки» о добровольце, который покинул исправительную колонию ради участия в СВО и

Запоздалые меры по усилению маршрутов городского транспорта возмутили петербуржцев
  • 25-08-2022, 14:37

Запоздалые меры по усилению маршрутов городского транспорта возмутили петербуржцев

Комтранс вновь усиливает маршруты общественного транспорта из-за катастрофической ситуации, сложившейся в сфере общественного транспорта после старта

Летчик Красноперов: заказчики очерняющей российских добровольцев статьи «Фонтанки» должны быть найдены
  • 26-08-2022, 22:15

Летчик Красноперов: заказчики очерняющей российских добровольцев статьи «Фонтанки» должны быть найдены

Требуется установить личности заказчиков материала, в котором распространяются фейки о российских добровольцах на Украине. Об этом заявил военный

Баранец поделился своим прогнозом по СВО и посоветовал полякам подготовиться
  • 25-08-2022, 17:03

Баранец поделился своим прогнозом по СВО и посоветовал полякам подготовиться

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец поделился своим новым прогнозом по «специальной военной операции» в Украине. Он полагает, что