В сторону Украины выдвинулись сразу несколько эшелонов с артиллерией, ПВО и танками

Через Ростовскую область в Крым направляются железнодорожные эшелоны с военной техникой. Об этом сообщает Авиа.про, публикуя кадры перемещения техники и вооружения, которые следуют в направлении Крыма, и далее через Крым к южной территории Украины.

Эта техника может использоваться для усиления охраны российской границы, но также ее могут перебросить в Херсонскую или Запорожскую области, где стоят российские войска.

Судя по этим кадрам, в сторону Украины направляются танки Т-80 и Т-90М, комплексы «Бук», САУ и другое вооружение. Сообщается, что в этом направлении через Ростовскую область и Крым проследовали как минимум три состава с десятками платформ танков и другого вооружения.

Российские эксперты говорят о том, что у России есть еще достаточно вооружения и техники для проведения «военной спецоперации» и защиты своих границ. И это не только старая техника советского образца.

Стоит отметить, что Украине приходится переходить на натовское оружие. Сейчас на вооружении ВСУ оружие, о котором Украина даже не мечтала до того как РФ объявила «военную спецоперацию» на украинской территории, целью которой было также разоружение украинской армии. При этом США уже заявили о том, что наращивают производство вооружения, чтобы обеспечить им Украину и другие страны НАТО.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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