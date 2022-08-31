Зеленский призвал жителей Крыма держаться дальше от военных объектов ВС РФ: они цели для ВСУ

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Зеленский призвал жителей Крыма держаться дальше от военных объектов ВС РФ: они цели для ВСУ
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Украина будет бить по российским военным объектам в Крыму и на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, которое выпустил 30 августа.

По его словам, Украина будет возвращать свои территории, и это следует знать тем, кто живет в Крыму и на Донбассе. Всех жителей Крыма Зеленский призвал держаться дальше от военных объектов ВС РФ. Военные аэродромы, базы ВС РФ, склады и другая инфраструктура российской армии стали целям для ударов ВСУ.

«Хочу еще раз обратить внимание всех наших людей в Крыму: пожалуйста, держитесь подальше от российских военных объектов, не находитесь вблизи российских баз и военных аэродромов, сообщайте специальным службам Украины всю известную вам информацию об оккупантах, чтобы освобождение Крыма произошло быстрее», –  сказал Зеленский.

Российским военным Зеленский предложил либо сдаваться в плен, либо бежать с территории Украины. 

О том, что Украина намерена вернуть Крым до этого заявлял и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, возвращение Крыма под контроль Киева является сейчас одной из главных целей в конфликте с РФ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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