Британская разведка: ВСУ в ходе наступления на юге Украины местами отодвинули линию фронта

Британская разведка, которая еще во вчерашнем докладе сообщала о том, что невозможно оценить масштабы наступления ВСУ на юге Украины, в сегодняшнем отчете заявила, что украинским силам удалось местами отодвинуть линию фронта.

Наступление на группировку российских войск сразу по нескольким направлениям началось с 29 августа. Разведчики указывают, что ВСУ, пользуясь тем, что российская оборона на некоторых участках укреплена слабо, местами отодвинули линию фронта на некоторое расстояние.

В ведомстве уверены, что ВС РФ, учитывая это, будет пытаться закрыть свои бреши в обороне путем привлечения мобильных резервных соединений, в том числе восточной группировки войск.

В британской разведке считают, что процесс создания новых подразделений, в том числе добробатов, будет ускорен. Военные третьего армейского корпуса уже перебрасываются на территорию Украины. Однако, подчеркивается в отчете, сейчас сложно дать оценку оперативной эффективности новых сформированных подразделений. В Британии допускают, что у этих войск военная подготовка может быть довольно ограниченной.

К слову, в самой Украине действия ВСУ на юге после информации о наступлении сразу на нескольких направлениях стараются не комментировать. Даже на статью CNN о том, что в первый же день контрнаступательных действий в Херсонской области были освобождены четыре поселка, в военно-политическом руководстве подтверждать или отрицать не стали.

В МО РФ факт наступления ВСУ подтвердили. По версии ведомства, для украинской стороны оно сопряжено с огромными потерями.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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