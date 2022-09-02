Британская разведка MI-6 заявила о тяжелых боевых действиях на юге Украины

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Британская разведка MI-6 заявила о тяжелых боевых действиях на юге Украины
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

По данным MI-6 на юге Украины идут тяжелые бои, пишет «Свободная Пресса».

Служба разведки Великобритании заявляет о том, что бои идут в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Минобороны Великобритании отмечает, что  под обстрелами оказались территории рядом с ЗАЭС.

«Тяжелые бои продолжаются на юге Украины, включая обстрелы в Энергодарском районе, недалеко от «оккупированной» Россией Запорожской атомной электростанции», — указано в сообщении британского ведомства.

Украина требует, чтобы войска РФ покинули ЗАЭС и вышли с украинской территории. РФ же не намерена отдавать Украине ее территории и заявляет о планах продолжать наступление. В такой ситуации, отмечают эксперты, учитывая поддержку Украины со стороны Запада, быстрого урегулирования конфликта не будет.

24 февраля РФ ввела свои войска на территорию Украины, утверждая, что Украина несет угрозу существования России. Киев же категорически эти обвинения отрицает и заявляет, что РФ хочет захватить всю территорию Украины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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