Британский профессор Кларк предложил Украине вернуть Херсон под свой контроль без боя

Британский профессор Майкл Кларк, который ранее руководил Королевским объединенным институтом вооруженных сил (RUSI), убежден, что Украина в состоянии вернуть под свой контроль Херсон и утраченную часть Херсонской области без боя.

Он уверен, что для этого ВСУ достаточно лишить российскую группировку войск тылового снабжения, после чего взять в окружение.

«ВСУ могут вернуть себе южный город Херсон, просто пригрозив окружить российских военнослужащих в регионе. Без каких-либо боевых действий», — поделился Кларк в беседе с телеканалом SkyNews.

29 августа стало известно о том, что ВСУ пошли в контрнаступление на херсонском направлении. Минобороны России в тот же день заявило, что оно «с треском провалилось».

В то же время аналитики американского Института изучения войны заявило, что оценку действиям ВСУ давать преждевременно. В свежем отчете говорится, что боевые действия в масштабах наступления украинских войск не могут увенчаться успехом или провалом всего лишь за один либо несколько дней, или даже неделю.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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