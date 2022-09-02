Оперативное командование «Юг»: Контрнаступление ВСУ у Херсона сопровождалось успехами

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Оперативное командование «Юг»: Контрнаступление ВСУ у Херсона сопровождалось успехами
Украина
Фото из открытых источников

Оперативное командование «Юг» ВСУ заявило об определенном успехе украинских войск на херсонском направлении. Конкретики не так много - ОК, судя по всему, придерживается линии Генерального штаба об информационной тишине и сведений о наземном передвижении армии не оглашает. Посему данные об освобождении того или иного населенного пункта на южном участке фронта предоставлены не были. Как, собственно, не указывается и местность, с которой украинские подразделения были отброшены.

В ОК «Юг» проинформировали о том, что продолжают держаться под огневым контролем Антоновский, Дарьевский и Каховский мосты. Также в командовании отчитались о 9 уничтоженных пунктах управления противника, двух паромных переправах, двух пунктах управления БПЛА и ударах по складам БК в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах, пишет «Военное обозрение».

Его авторы полагают, что сведения о наземных успехах в оперативном командовании не предоставляют, поскольку сообщать «особо не о чем».

Напомним, в Министерстве обороны России еще в первый день наступления ВСУ, 29 августа, заявили о том, что наступление ВСУ на херсонском и николаевском направлениях «с треском провалилось».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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