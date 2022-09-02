Актер Алексей Панин в слезах призвал убивать всех русских

Алексей Панин выступил с громким заявлением. Российский актер, который не поддерживает СВО, опубликовал в соцсетях видеоролик, в котором призвал убивать русских.

Поводом для скандального обращения артиста стала кинолента. Алексей посмотрел фильм о Германии, которая уничтожает украинцев, поляков, русских. После просмотра Панин высказал свое мнение на этот счет.

«Не верьте вы никому, что бы ни говорили. Убивайте русских! Убивайте их! Убивайте всех, кого только можете!» – написал актер.

Подписчики остались крайне недовольны таким поведением артиста. Поклонники в комментариях предложили Алексею срочно завязать с алкоголем, пока это не закончилось психиатрической больницей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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