Генерал-майор Жирнов заявил, что ПВО Украины сбивает до 70% российских ракет

В Украине заявляют об эффективности противовоздушной обороны, которая с каждым днем только увеличивается. Так, вначале специальной военной операции силами ПВО сбивались только 25% всех выпущенных ВС РФ ракет. Сейчас же уровень эффективности - в пределах от 50 до 70%.

«Анализ авиационно-ракетных ударов России показывает, что от 50 до 70% вражеских ракет сбивается средствами ПВО, как авиацией, так и зенитными ракетными подразделениями, - поведал начальник Киевской ГВА генерал-майор Николай Жирнов в беседе с журналистами издания «Армия Inform». - Увы, сегодня 100% эффективность действий ПВО мы не можем обеспечить, это связано с объективными причинами – недостаточным количеством средств разведки, авиационных и зенитных ракетных комплексов».

Он добавил, что преимущественно силы ПВО Украины располагают еще советскими системами, которые, в отличие от западных ЗРК, не обладают высокой эффективностью и надежностью.

И тем не менее, заверил генерал-майор Жирнов, украинские силы ПВО и их профессионализм не позволяют противнику обеспечить эффективность своих ракетных ударов.

Вчера ВВС Украины заявляли о сбитых 5 крылатых ракетах над Днепром. Обломки упали на город, после чего там начались пожары. Сегодня было объявлено об уничтожении ракет Х-59 и «Искандер». Сбиты две из десяти выпущенных.

Напомним, буквально в первые дни СВО Минобороны РФ заявляло практически о полном уничтожении ПВО Украины.