CNN: в Британии считают, что Россия еще не достигла ни одной из своих стратегических целей в Украине

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который, судя по заявлению Лиз Трасс, сохранит свою должность в новом правительстве, заявил о том, что Россия еще «не достигла ни одной из своих стратегических целей» на территории Украины. Об этом сообщает телекомпания CNN.

Глава оборонного ведомства отмечает, что за полгода СВО РФ понесла значительные потери в живой силе, использовала огромное количество ракет и боеприпасов, однако за это время так и не сумела добиться обозначенных стратегических целей.

Уоллес говорит, что по этой причине Москва начала применять в качестве «оружия» против Европы свои энергоресурсы.

«Думаю, важно, чтобы мы донесли до наших избирателей, что некоторые из крайне неудобных времен, с которыми мы все сталкиваемся, фактически вызваны тоталитарным режимом в России, который намеревается причинить нам вред и пытается прощупать нас на предмет того, пожертвуем ли мы нашими ценностями ради затрат на энергию», — приводит телекомпания слова Бена Уоллеса.

Глава ведомства признает, что предстоящая зима для Европы окажется самой тяжелой. И тем не менее он призывает страны Старого Света сохранить единство, которое было продемонстрировано миру после 24 февраля.

Напомним, Лиз Трасс, которая станет новым Премьером Британии, ранее заявляла, что в роли нового главы правительства она станет «самым большим другом Украины» и не успокоится, пока РФ не потерпит стратегическое поражение.