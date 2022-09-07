Арестович: новая тактика украинской армии под Балаклеей застала ВС РФ врасплох

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Арестович: новая тактика украинской армии под Балаклеей застала ВС РФ врасплох
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Со вчерашнего дня события вокруг Балаклеи в Харьковской области у многих на устах. Как там развивается ситуация точно неизвестно, но ряд российских блогеров сообщил об окружении гарнизона ВС РФ и сил ЛДНР в городе. В ходе вчерашнего Ютуб-эфира говорил о ситуации вокруг Балаклеи и советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, если ВСУ будут контролировать Балаклею, они смогут держать под контролем артиллерийским огнем Изюм и Купянск. Таким образом, снабжение восточной группировки союзных сил окажется под угрозой.

«Это грандиозная проблема для них, реально, большущая», — заверил Арестович.

Советник офиса президента Украины также поведал о том, что ВСУ на Харьковском направлении впервые применили новую тактику, благодаря чему смогли продвинуться.

«Там мы применили новую интересную тактику, которую до сих пор не применяли. Она застала их врасплох, но о ней еще рано говорить», — цитирует Алексея Арестовича издание «Правда.ру».

А тем временем ситуация на Харьковском направлении продолжает оставаться сложной. Сегодня утром автор Telegram-канала «Старше Эдды» проинформировал о том, что северную дорогу на Купянск подразделениям ВСУ удалось взять под огневой контроль.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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