41-летняя Елена Блиновская рассказала о том, сколько стоит свидание с ней

Елена Блиновская любит роскошную жизнь. Женщина призналась, что тратит много денег. Впрочем, и зарабатывает звезда весьма неплохо.

Гуру марафонов в настоящее время снимает авторское шоу на ТВ. Сегодня Елена похвасталась, что за одну встречу с ней поклонники готовы отдать баснословные суммы.

В микроблоге коуча появился новый снимок, на котором изображена толстая пачка денег. Сумма была в иностранной валюте и банкнотами по 500 евро.

«Молодой парень подарил своей девушке обед со мной в честь ее дня рождения», — написала Елена.

Подписчики заинтересовались, сколько стоит свидание с ней. Но Блиновская точную стоимость встречи не указала.

«У меня таксы нет. С целью благотворительности покупали за 300 тысяч. Однако тут было обращение напрямую. Иногда я говорю такую сумму, чтобы никуда не пойти. Но если согласны платить, будьте любезны, дорого!» — добавила 41-летний блогер.