Со вчерашнего дня события вокруг Балаклеи в Харьковской области у многих на устах. Как там развивается ситуация точно неизвестно, но ряд российских
Комитет по транспорту Санкт-Петербурга более пяти месяцев не может решить проблему огромных очередей на остановках. После начала поэтапного перехода
В украинских телеграм-каналах появилась фотография, на которой бойцы ВСУ запечатлены у стелы на въезде в город Купянск Харьковской области, важнейший
Александр Серов на днях приехал в Кремль ради участия в концерте. Поведение 68-летнего певца было весьма странным. Исполнитель хита «Я люблю тебя до
Меган Маркл отреагировала на смерть королевы. Герцогиня Сассекская, которая последние два года не общалась с монархиней, коротко написала: «Светлая
У оперной певицы Марии Максаковой давно не складываются отношения с ее матерью. Сегодня Людмила Максакова проживает в России. Бывший депутат Госдумы
Плакаты, баннеры и граффити с негативными надписями в адрес губернатора Петербурга Александра Беглова начали появляться по городу. Об этом рассказали
За последние полгода картина «Солнцепёк», снятая по инициативе петербургского предпринимателя и патриота Евгения Пригожина, не только получила второе
Незамедлительно принять меры против администрации Северной столицы призвал Герой России Андрей Трошев. В своем обращении к петербургскому
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