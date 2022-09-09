В Иркутске отменили концерт Полины Осетинской, которая высказалась против СВО на Украине

Организаторами международного фестиваля «Звезды на Байкале», который проходит в Иркутске, было проинформировано об отмене концерта Полины Осетинской. Музыкальный вечер был намечен на 9 сентября.

Ранее известная пианистка критиковала СВО на территории Украины. Однако, по словам директора Иркутского областного музтеатра, который является соорганизатором мероприятия, главная причина отмены никак не связана с позицией 46-летней артистки.

«Концерт было решено отменить в связи с заболеванием музыканта. Никакой информации другой у меня пока нет»,— заявила Мезенцева.

Отметим, что для Полины это уже вторая отмена концерта за этот месяц. Ранее в Петербургской филармонии им.Шостаковича отказались проводить музыкальное мероприятие Осетинской, которое должно было состоятся 3 сентября.