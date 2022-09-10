В сети появились фото бойцов ВСУ с украинским флагом у здания горсовета Купянска

В украинских пабликах начали появляться фотографии бойцов Вооруженных сил Украины в Купянске. Если информация реальна и не является вбросом, можно говорить о том, что город в Харьковской области перешел под контроль украинской стороны.

Сейчас Телеграм-каналами тиражируется фото, на которой группа военных с желто-голубым флагом запечатлена у входа в здание городского совета Купянска. По некоторым данным, позировали бойцы 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

На самом здании горсовета также уже вывешены два флага.

Публикуется также фото на крыше одного из зданий Купянска и видео с панорамой утреннего города.

Официального подтверждения о том, что ВСУ взяли данный населенный пункт, нет ни от украинского Генштаба, ни от российского Министерства обороны.

Отечественное ведомство, к слову, уже четвертые сутки придерживается информационной тишины и ситуацию на Харьковском направлении фронта не комментирует.

В то же время на появившиеся в сети новости отреагировал экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.

«Если это правда - значит, фронт в этом районе просто обрушен», - написал он, добавив, что на данный момент информации, подтверждающей или опровергающей это, просто не имеет.

Российский Телеграм-канал «Записки ветерана» буквально только что сообщил о том, что Купянск российскими войсками частично оставлен. ВС РФ отходят за реку Оскол, дабы занять там оборону.