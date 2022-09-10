Опубликованы фотоснимки с военнослужащими ВС Украины на складе боеприпасов в Балаклее

Image 16+
Опубликованы фотоснимки с военнослужащими ВС Украины на складе боеприпасов в Балаклее
Украина
Фото из открытых источников

Появилась информация о том, что хранилище с боеприпасами в Балаклее перешло под контроль ВСУ. В Сети были опубликованы кадры с украинскими военными на территории склада, бои за которые длились более трех суток.
На фото видно, что на территории арсенала размещены только ящики, где ранее хранились боеприпасы. Большинство разбито и опустошено. Хотя некоторая часть попала в руки военнослужащих ВСУ. 

Также на снимках можно рассмотреть, как один из ангаров пуст. Не так давно российские военкоры оттуда вели репортаж. На видео журналистов было отчетлив видно, что склады буквально забиты ящиками с оружием.

Опубликованные фото демонстрируют территорию, прилегающую к военным складам,  которая перепахана боевыми действиями.

 

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Опубликованы фотоснимки с военнослужащими ВС Украины на складе боеприпасов в Балаклее

Сегодня, 11:31

В сети появились фото бойцов ВСУ с украинским флагом у здания горсовета Купянска

Сегодня, 10:28

В Сети появилось фото бойцов ВСУ на въезде в Купянск Харьковской области

Вчера, 14:23

Арестович: новая тактика украинской армии под Балаклеей застала ВС РФ врасплох

7-09-2022, 12:58

CNN: в Британии считают, что Россия еще не достигла ни одной из своих стратегических целей в Украине

6-09-2022, 10:43

Генерал-майор Жирнов заявил, что ПВО Украины сбивает до 70% российских ракет

4-09-2022, 12:33

Арестович назвал главные преимущества украинской армии в боях под Херсоном

3-09-2022, 07:53

Оперативное командование «Юг»: Контрнаступление ВСУ у Херсона сопровождалось успехами

2-09-2022, 14:38

Британский профессор Кларк предложил Украине вернуть Херсон под свой контроль без боя

2-09-2022, 12:58

Британская разведка MI-6 заявила о тяжелых боевых действиях на юге Украины

2-09-2022, 12:48

Британская разведка: ВСУ в ходе наступления на юге Украины местами отодвинули линию фронта

31-08-2022, 11:08

Зеленский призвал жителей Крыма держаться дальше от военных объектов ВС РФ: они цели для ВСУ

31-08-2022, 08:33

Британская разведка оценила перспективы наступления ВСУ на Херсонском направлении

30-08-2022, 10:58

В Украине заявили, что ВСУ пошли в контрнаступление и прорвали первую линию обороны ВС РФ в Херсонской области

29-08-2022, 16:18

В сторону Украины выдвинулись сразу несколько эшелонов с артиллерией, ПВО и танками

28-08-2022, 08:58

Украина использует концепцию сопротивления, разработанную США после войны в Южной Осетии 2008 года

28-08-2022, 07:48

Баранец поделился своим прогнозом по СВО и посоветовал полякам подготовиться

25-08-2022, 17:03

Министр обороны Украины: До конца года будут хорошие новости с фронта

25-08-2022, 14:53

Британская разведка объяснила, зачем ВС РФ обстреливают Харьков и продолжают атаки в районе города

19-08-2022, 10:38

Spiegel: наступление Украины на юге рискованно, но не без шансов на успех

18-08-2022, 08:43

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
В сети появились фото бойцов ВСУ с украинским флагом у здания горсовета Купянска
  • Сегодня, 10:28

В сети появились фото бойцов ВСУ с украинским флагом у здания горсовета Купянска

В украинских пабликах начали появляться фотографии бойцов Вооруженных сил Украины в Купянске. Если информация реальна и не является вбросом, можно

WarGonzo: ВС Украины начали штурм позиций на окраине Красного Лимана
  • Сегодня, 10:59

WarGonzo: ВС Украины начали штурм позиций на окраине Красного Лимана

ВСУ приступили к штурму российских позиций на окраине Красного Лимана (Донецкая народная республика). Об этом пишет Wargonzo. Ранее эксперты оценили

Прощайте боли в суставах: открыт новый механизм воспаления при ревматоидном артрите
  • Вчера, 18:54

Прощайте боли в суставах: открыт новый механизм воспаления при ревматоидном артрите

Ученые из США обнаружили новый механизм, который приводит к воспалительным заболеваниям суставов. Как предполагается, это изучение откроет

Поведение принца Гарри и Меган Маркл в связи со смертью королевы Елизаветы II возмутило британцев
  • Вчера, 10:18

Поведение принца Гарри и Меган Маркл в связи со смертью королевы Елизаветы II возмутило британцев

Меган Маркл отреагировала на смерть королевы. Герцогиня Сассекская, которая последние два года не общалась с монархиней, коротко написала: «Светлая

Телеведущий Андрей Норкин заявил, что артистов, критикующих СВО на Украине, уже устранили
  • Вчера, 11:23

Телеведущий Андрей Норкин заявил, что артистов, критикующих СВО на Украине, уже устранили

По словам ведущего программы «Место встречи», неугодные режиссеры и актеры, музыканты и другие звезды, которые выступают против России, «устранены».

Из эфира «Встречи выпускников КВН» в Екатеринбурге вырезали шутку про Владимира Соловьева
  • 8-09-2022, 06:37

Из эфира «Встречи выпускников КВН» в Екатеринбурге вырезали шутку про Владимира Соловьева

В выпуске «Встречи выпускников КВН», снятом 15 июля в Екатеринбурге, вырезали шутку про Владимира Соловьева. Теле- и радиоведущему демонстративно

Новости партнеров
Новости партнеров
В Сети появилось фото бойцов ВСУ на въезде в Купянск Харьковской области
  • Вчера, 14:23

В Сети появилось фото бойцов ВСУ на въезде в Купянск Харьковской области

В украинских телеграм-каналах появилась фотография, на которой бойцы ВСУ запечатлены у стелы на въезде в город Купянск Харьковской области, важнейший

Петербуржцы выразили протест Смольному после слов Шнурова о Беглове
  • 8-09-2022, 16:18

Петербуржцы выразили протест Смольному после слов Шнурова о Беглове

Плакаты, баннеры и граффити с негативными надписями в адрес губернатора Петербурга Александра Беглова начали появляться по городу. Об этом рассказали

Тяжело смотреть, а терпеть ещё тяжелее. Драма «Солнцепёк» Евгения Пригожина объясняет происходящее на Донбассе
  • Вчера, 10:01

Тяжело смотреть, а терпеть ещё тяжелее. Драма «Солнцепёк» Евгения Пригожина объясняет происходящее на Донбассе

За последние полгода картина «Солнцепёк», снятая по инициативе петербургского предпринимателя и патриота Евгения Пригожина, не только получила второе

  • Вчера, 20:51

Лига ветеранов Петербурга обратилась к губернатору Беглову с требованием прекратить нарушать права участников СВО

Незамедлительно принять меры против администрации Северной столицы призвал Герой России Андрей Трошев. В своем обращении к петербургскому