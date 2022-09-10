Опубликованы фотоснимки с военнослужащими ВС Украины на складе боеприпасов в Балаклее

В украинских пабликах начали появляться фотографии бойцов Вооруженных сил Украины в Купянске. Если информация реальна и не является вбросом, можно
ВСУ приступили к штурму российских позиций на окраине Красного Лимана (Донецкая народная республика). Об этом пишет Wargonzo. Ранее эксперты оценили
Ученые из США обнаружили новый механизм, который приводит к воспалительным заболеваниям суставов. Как предполагается, это изучение откроет
Меган Маркл отреагировала на смерть королевы. Герцогиня Сассекская, которая последние два года не общалась с монархиней, коротко написала: «Светлая
По словам ведущего программы «Место встречи», неугодные режиссеры и актеры, музыканты и другие звезды, которые выступают против России, «устранены».
В выпуске «Встречи выпускников КВН», снятом 15 июля в Екатеринбурге, вырезали шутку про Владимира Соловьева. Теле- и радиоведущему демонстративно
В украинских телеграм-каналах появилась фотография, на которой бойцы ВСУ запечатлены у стелы на въезде в город Купянск Харьковской области, важнейший
Плакаты, баннеры и граффити с негативными надписями в адрес губернатора Петербурга Александра Беглова начали появляться по городу. Об этом рассказали
За последние полгода картина «Солнцепёк», снятая по инициативе петербургского предпринимателя и патриота Евгения Пригожина, не только получила второе
Незамедлительно принять меры против администрации Северной столицы призвал Герой России Андрей Трошев. В своем обращении к петербургскому
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