Опубликованы фотоснимки с военнослужащими ВС Украины на складе боеприпасов в Балаклее

Появилась информация о том, что хранилище с боеприпасами в Балаклее перешло под контроль ВСУ. В Сети были опубликованы кадры с украинскими военными на территории склада, бои за которые длились более трех суток.

На фото видно, что на территории арсенала размещены только ящики, где ранее хранились боеприпасы. Большинство разбито и опустошено. Хотя некоторая часть попала в руки военнослужащих ВСУ.

Также на снимках можно рассмотреть, как один из ангаров пуст. Не так давно российские военкоры оттуда вели репортаж. На видео журналистов было отчетлив видно, что склады буквально забиты ящиками с оружием.

Опубликованные фото демонстрируют территорию, прилегающую к военным складам, которая перепахана боевыми действиями.