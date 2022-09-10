Впервые за три года концерт Сергея Шнурова и группы «Ленинград» собрал полные «Лужники»

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Впервые за три года концерт Сергея Шнурова и группы «Ленинград» собрал полные «Лужники»
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Фото из открытых источников

Сергей Шнуров и его рок-группа "Ленинград" не так давно вернулись на большую сцену. Концерт коллектива собрал полные "Лужники", причем впервые за три года. Программа исполнителей под название «Ленинград» — Классика» состоялась сегодня.

Перед выступлением Шнуров дал ответы на вопросы журналистов. Как заявил музыкант, после выхода на сцену он распустит группу. Тем не менее, Сергей уточнил, что только лишь один день.

Некоторые из присутствующих сообщают, что спортивная площадка, которая расчитана на более чем 80 000 мест, была заполнена поклонниками. Но, как оказалось, группе не удалось превзойти музыканта Басту и группу "Руки вверх!", которые ранее тоже там проводили концерты.

"Возвращение Сергея Шнурова и "Ленинграда" обошлось без аншлага на стадионе "Лужники". Жуков и Баста больше людей собирали", - Василий Конов, журналист.

Добавим, что 20 тысяч билетов на выступление Шнурова были проданы за первую неделю. Концерт состоялся 10 сентября и стал самым ожидаемым событием этого года в области музыки.

 


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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