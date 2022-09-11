Telegram-канал Baza: на Украине захвачены семь российских грузовиков

На Украине были захвачены семь российских грузовиков. Техника РФ в ближайшем будущем может быть использована для проведения диверсионных действий. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Какнал, который ссылается на ориентировку полиции Белгородской области, пишет о семи захваченных грузовиках России. Официально информация пока не подтверждена.

Журналисты уточняют, что у всех захваченных «Уралов» российские регистрационные номера. Не исключено, что благодаря этому лица, похитившие военную технику, могут спокойно пересечь границу с целью проведения диверсий.