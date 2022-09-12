Николай Басков показал непристойный жест в разгар патриотического концерта

Николай Басков в разгар патриотического концерта показал непристойный жест. Певец продемонстрировал средний палец во время выступления.

В минувшие выходные жители столицы отмечали день города Москвы. В честь 875-летия состоялся праздничный концерт. На нем выступили отечественные исполнители. Одним из артистов, который поднимал боевой дух местным жителям, стал Николай Басков.

Во время своего выступления :натуральный блондин" демонстративно показал средний палец. Зрителям последних рядов показалось, что певец предъявил непристойный жест. Но, как выснилось, исполнитель "Шарманки" ничего плохого не покавал. Увиденное можно считать оптическим обманом либо банальным недоразумением.