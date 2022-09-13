В Украине показали обломки сбитого иранского беспилотника Shahed-136

Image 16+
В Украине показали обломки сбитого иранского беспилотника Shahed-136
Украина
Фото из открытых источников

В украинском сегменте интернета появились фотографии, на которых, как утверждается, запечатлены обломки иранского беспилотника Shahed-136. БПЛА якобы был сбит бойцами ВСУ близ Купянска Харьковской области - этот город несколько дней назад перешел под контроль Украины.

Специалисты пришли к выводу, что на кадрах именно дальнобойный БПЛА-камикадзе Shahed-136 после анализа внешнего вида элементов крыла.

Если фотографии реальные и ВС РФ действительно используют иранские ударные дроны, можно говорить о первом уничтожении дальнобойного беспилотника производства Ирана.

Украинские Телеграм-каналы массово пишут, что ВС РФ посредством иранского беспилотника пытались выследить позиции американских РСЗО HIMARS.

Ранее СМИ сообщали о том, что Россия якобы закупила у Ирана тысячу таких беспилотников, однако данная информация официального подтверждения не нашла.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В Украине показали обломки сбитого иранского беспилотника Shahed-136

Сегодня, 10:43

В США сообщили, что успешное контрнаступление ВСУ связано с передачей разведданных

Вчера, 05:58

Telegram-канал Baza: на Украине захвачены семь российских грузовиков

11-09-2022, 20:11

Опубликованы фотоснимки с военнослужащими ВС Украины на складе боеприпасов в Балаклее

10-09-2022, 11:31

В сети появились фото бойцов ВСУ с украинским флагом у здания горсовета Купянска

10-09-2022, 10:28

В Сети появилось фото бойцов ВСУ на въезде в Купянск Харьковской области

9-09-2022, 14:23

Арестович: новая тактика украинской армии под Балаклеей застала ВС РФ врасплох

7-09-2022, 12:58

CNN: в Британии считают, что Россия еще не достигла ни одной из своих стратегических целей в Украине

6-09-2022, 10:43

Генерал-майор Жирнов заявил, что ПВО Украины сбивает до 70% российских ракет

4-09-2022, 12:33

Арестович назвал главные преимущества украинской армии в боях под Херсоном

3-09-2022, 07:53

Оперативное командование «Юг»: Контрнаступление ВСУ у Херсона сопровождалось успехами

2-09-2022, 14:38

Британский профессор Кларк предложил Украине вернуть Херсон под свой контроль без боя

2-09-2022, 12:58

Британская разведка MI-6 заявила о тяжелых боевых действиях на юге Украины

2-09-2022, 12:48

Британская разведка: ВСУ в ходе наступления на юге Украины местами отодвинули линию фронта

31-08-2022, 11:08

Зеленский призвал жителей Крыма держаться дальше от военных объектов ВС РФ: они цели для ВСУ

31-08-2022, 08:33

Британская разведка оценила перспективы наступления ВСУ на Херсонском направлении

30-08-2022, 10:58

В Украине заявили, что ВСУ пошли в контрнаступление и прорвали первую линию обороны ВС РФ в Херсонской области

29-08-2022, 16:18

В сторону Украины выдвинулись сразу несколько эшелонов с артиллерией, ПВО и танками

28-08-2022, 08:58

Украина использует концепцию сопротивления, разработанную США после войны в Южной Осетии 2008 года

28-08-2022, 07:48

Баранец поделился своим прогнозом по СВО и посоветовал полякам подготовиться

25-08-2022, 17:03

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Rusvesna: враг объявил России тотальную войну, нашему народу нужно срочно мобилизоваться
  • 11-09-2022, 19:58

Rusvesna: враг объявил России тотальную войну, нашему народу нужно срочно мобилизоваться

Портал «Русская весна» пишет о том, что враг объявил РФ тотальную войну. В связи с этим русскому народу нужно срочно мобилизоваться. Издание РВ

WarGonzo: ВСУ начали штурм позиций ВС РФ на окраине Красного Лимана
  • 10-09-2022, 16:05

WarGonzo: ВСУ начали штурм позиций ВС РФ на окраине Красного Лимана

ВСУ приступили к штурму российских позиций на окраине Красного Лимана (Донецкая народная республика). Об этом пишет Wargonzo. Ранее эксперты оценили

Telegram-канал Baza: на Украине захвачены семь российских грузовиков
  • 11-09-2022, 20:11

Telegram-канал Baza: на Украине захвачены семь российских грузовиков

На Украине были захвачены семь российских грузовиков. Техника РФ в ближайшем будущем может быть использована для проведения диверсионных действий. Об

В семье Наташи Королёвой случился серьезный разлад
  • 11-09-2022, 18:46

В семье Наташи Королёвой случился серьезный разлад

В семье певицы Наташи Королёвой не всё гладко. Оказывается, в семье артистки случился разлад. Племянник исполнительницы Матвей отметил свой день

Rusvesna: враг объявил России тотальную войну, нашему народу нужно срочно мобилизоваться
  • 11-09-2022, 19:58

Rusvesna: враг объявил России тотальную войну, нашему народу нужно срочно мобилизоваться

Портал «Русская весна» пишет о том, что враг объявил РФ тотальную войну. В связи с этим русскому народу нужно срочно мобилизоваться. Издание РВ

Эдгард Запашный раскритиковал фэнтези-фильм «Русалочка» с участием темнокожей актрисы
  • 10-09-2022, 20:55

Эдгард Запашный раскритиковал фэнтези-фильм «Русалочка» с участием темнокожей актрисы

Эдгард Запашный высказался об американском фильме «Русалочка». Главная роль в фэнтези-фильиме пренадлежит темнокожей актрисе. Как говорит знаменитый

Новости партнеров
Новости партнеров
Военкор Котенок рассказал о тактике ВСУ на Харьковском направлении: впереди идут ДРГ
  • 10-09-2022, 15:57

Военкор Котенок рассказал о тактике ВСУ на Харьковском направлении: впереди идут ДРГ

Журналист Юрий Котенок расказал о тактике ВСУ на Харьковском направлении. Военкор провел параллели с Великой Отечественной войной (ВОВ). Тогда тоже

В США сообщили, что успешное контрнаступление ВСУ связано с передачей разведданных
  • Вчера, 05:58

В США сообщили, что успешное контрнаступление ВСУ связано с передачей разведданных

Украине помогали планировать контрнаступление в Харьковской области американские эксперты. Об этом пишет New York Times, передает «Русская Весна».

В Смольном более трех месяцев игнорируют жалобы петербуржцев на заросли борщевика
  • 11-09-2022, 17:40

В Смольном более трех месяцев игнорируют жалобы петербуржцев на заросли борщевика

Несмотря на окончание летнего сезона, проблема распространения вредоносного борщевика в Северной столице не теряет актуальности. Жители мегаполиса

МК: Стало известно, в каком направлении ВСУ попытаются нанести очередной удар
  • 11-09-2022, 20:33

МК: Стало известно, в каком направлении ВСУ попытаются нанести очередной удар

Сейчас на Харьковском фронте наблюдается непростая ситуация. Российская армия продолжают атаковать своего противника. ВСУ, которые нашпигованы