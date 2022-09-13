В Украине показали обломки сбитого иранского беспилотника Shahed-136

В украинском сегменте интернета появились фотографии, на которых, как утверждается, запечатлены обломки иранского беспилотника Shahed-136. БПЛА якобы был сбит бойцами ВСУ близ Купянска Харьковской области - этот город несколько дней назад перешел под контроль Украины.

Специалисты пришли к выводу, что на кадрах именно дальнобойный БПЛА-камикадзе Shahed-136 после анализа внешнего вида элементов крыла.

Если фотографии реальные и ВС РФ действительно используют иранские ударные дроны, можно говорить о первом уничтожении дальнобойного беспилотника производства Ирана.

Украинские Телеграм-каналы массово пишут, что ВС РФ посредством иранского беспилотника пытались выследить позиции американских РСЗО HIMARS.

Ранее СМИ сообщали о том, что Россия якобы закупила у Ирана тысячу таких беспилотников, однако данная информация официального подтверждения не нашла.