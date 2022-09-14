Депутаты СРЗП предлагают заслушать министра обороны Сергея Шойгу в закрытом режиме

Фракция «Справедливая Россия – За правду» предложила Совету Госдумы пригласить на заседание палаты министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом рассказал председатель партии, руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов.

«По итогам последнего заседания фракции приняли решение предложить Совету Госдумы пригласить на заседание палаты министра обороны РФ Сергея Шойгу, чтобы депутаты могли пообщаться с ним в закрытом режиме», – рассказал Сергей Миронов.