Рогов: ВСУ стягивают гаубицы M777 и РСЗО HIMARS к Запорожской области

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Рогов: ВСУ стягивают гаубицы M777 и РСЗО HIMARS к Запорожской области
Украина / Политика
Фото из открытых источников

ВСУ стягивают войска и технику на линию соприкосновения к Запорожской области. Об этом сегодня, 14 сентября, заявил Владимир Рогов.

По словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожского региона, за все время проведени СВО на территории Запорожской области не видели такого огромного скопления украиснких солдат и современного западного вооружения.

"Их очень много на самом деле", — сказал Рогов.

Представитель ВГА уточнил, что на линии соприкосновения также заметили иностранных наемников, представителей теробороны Украины и мобилизованных граждан.

К тому же, Киев гаубицы М777, а также реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, "Град" и "Ураган" тоже отправил на Запорожское направление.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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