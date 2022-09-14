Вскрылись страшные подробности о смерти королевы Елизаветы II

Гроб с телом королевы Елизаветы II сегодня доставили в Букингемский дворец (Лондон). На площадь вышли тысячи британцев, чтобы проститься с монархиней. Между тем вскрылась горькая правда о кончине монаршей особы.

После того, как тело 96-летней королевы было доставлено во дворец, ее дочь, принцесса Анна, сказала свои последние слова о любимой матери. Оказалось, что в последние минуты жизни именно она была рядом с Елизаветой.

«Я разделила последние 24 часа жизни моей самой дорогой на свете матери. Для меня честь и привилегия сопровождать мать в ее последнее путешествие», — призналась Анна.

Следует добавить, что Елизавета II назначила ответственной за похороны дочь с соблюдением всем традиций. Поэтому последние дни после смерти королевы главная роль в публичном сопровождении гроба досталась принцессе.