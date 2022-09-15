Эксперт: США поставят Украине дальнобойные ракеты ATACMS, если увидят в этом смысл

Политолог Ростислав Ищенко убежден, что Соединенные Штаты Америки будут и дальше поставлять Украине вооружение. Причем, объемы будут только наращиваться. Не исключает он и поставки дальнобойных баллистических ракет ATACMS, которые запрашивает украинское правительство для расширения контрнаступления.

«Я думаю, что Вашингтон будет поставлять Украине вооружения по нарастающей, если у них это получится. Они поставят ракеты, бьющие и на 300, и на 500 км, если в этом будет смысл», - заявил эксперт в беседе с изданием «Военное дело».

Пока окончательное решение по их поставкам не принято. Вашингтон обдумывает, что может противопоставить этому Россия и стоит ли так далеко заходить. Возможно, акцент будет сделан на другие вооружения - урон и ущерб, сопоставимый с тем, который могут нанести ATACMS, можно нанести и значительно меньшими усилиями.

При этом Ищенко уверен, что тему обстрелов российских городов дальнобойными ракетами связывать не стоит. Сейчас, после Харьковского прорыва, для того, чтобы ударить по Белгороду или другим регионам РФ, вообще никаких ракет не надо - до них с легкостью может дотянуться даже ствольная артиллерия ВСУ.

Напомним, некоторые эксперты опасаются, что на фоне ударов РФ по объектам гражданской критической инфраструктуры - украинским ТЭЦ и дамбе в Кривом Рогу, США все же решатся на поставки ATACMS.