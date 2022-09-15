Журналист Пронько рассказал о диверсантах внутри России

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Журналист Пронько рассказал о диверсантах внутри России
В России
Журналист Юрий Пронько

Журналист Юрий Пронько назвал диверсией предложение убрать с продуктов питания информацию о сроках годности.

На днях прозвучало предложение прекратить печать данных о сроках годности, месте производства и составе продукта питания, пишет «Царьград». Якобы это поможет экономить на чернилах. И это предложение, якобы даже готов принять Росстандарт по просьбе производителей продуктов питания.

Если это предложение одобрят, то на полках магазинов сразу же появятся товары с истекшим сроком годности и плохого качества, не сомневается журналист.

«На мой взгляд, – это продуманная коррумпированная диверсия с далекоидущими последствиями. Получается, в современной России можно плевать на качество, плевать на сроки, а самое главное – плевать на здоровье людей?! Главное – снизить себестоимость и сэкономить на чернилах. Потребитель все купит! Особенно в ситуации, когда люди вынуждены экономить на элементарном – на еде, ориентируясь на самые дешевые продукты питания, с которых могут снять информацию о сроках годности», — сказал Пронько.  

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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