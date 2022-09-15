Военкор Сладков: ВСУ надежно перехватили у нас боевую инициативу

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Военкор Сладков: ВСУ надежно перехватили у нас боевую инициативу
Украина
Фото из открытых источников

Сегодня днем глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о том, что ВСУ предприняли попытку наступления по всему фронту. Однако при этом заверил, что причин для паники в ЛНР  нет. Он также подтвердил вчерашнее заявление представителя НМ Марочко о том, что фронт подошел к границам ЛНР.

На данное высказывание отреагировал военкор Александр Сладков. Журналист в своем телеграм-канале попытался донести до аудитории, что кроется за словами «ВСУ наступают по всему фронту».

По словам Сладкова, следует признать истину: ВСУ «надежно перехватили у нас боевую инициативу»

Украинские войска показали, что они не опасаются экспериментировать в театре боевых действий. Как следствие поступают сообщения уже не только о танковых прорывах, но даже о наступлении широким фронтом.

«ВСУ учат нас воевать, теперь и мы опосредованно проходим школу НАТО», - рассуждает Сладков.

Что в этой ситуации стоит предпринять России?

«Чисто репортёрское мнение: бить их же тактикой», - отмечает репортер.

Он напомнил, что ВС РФ располагают воздушно-десантными войсками. Но и здесь имеется вопрос.

«Умеет кто-то организовывать десант, кроме Шаманова?» - вопрошает он.

Напомним, военкоры еще с 8 августа начали бить тревогу и заявлять о прорыве обороны ВС РФ. Сначала возникла угроза потерять Балаклею, а затем - Купянск и Изюм. В итоге российские военные с харьковского направления все-таки отступили. В Минобороны РФ сообщили, что была проведена перегруппировка войск.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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