Концерт украинской группы «Вопли Видоплясова» отменили в Гамбурге из-за обвинений в фашизме

Украинский певец, фронтмен рок-группы "Вопли Водоплясова" Олег Скрипка заявил об отмене концерта в Европе. В этом он обвинил "длинную руку Кремля". Данная информация появилась в четверг вечером, 15 сентября.

Как пишут СМИ, кто-то рассказала владельцу заведения, где было запланировано мероприятие, что эта группа — фашистская, а ее основатель — фашист. Владелец клуба Indra расторг соглашение. То же самое повторилось при попытке перенести концерт в другое место.

"Концерты были отменены "под эгидой, что украинцы - фашисты". Фашистам петь на родном языке собственные песни нельзя. Прекрасно понимаю, откуда растут ноги. Это коррупция и работа длинных рук Кремля", - высказался Скрипка.

Концерт группы "Вопли Водоплясова" в Гамбурге накануне отменили потому, что "украинское творчество встретило неожиданное сопротивление в стране", заключил вокалист. Скрипка заявил, что на словах немцы поддерживают украинцев, а на деле разрывают контракты с исполнителями, которые не смогут выступить в Европе.

Несмотря на это, фронтмен коллектива заверил, что выступление обязательно состоится на другой площадке.