Концерт украинской группы «Вопли Видоплясова» отменили в Гамбурге из-за обвинений в фашизме

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Концерт украинской группы «Вопли Видоплясова» отменили в Гамбурге из-за обвинений в фашизме
Украина / Знаменитости
Фото из открытых источников

Украинский певец, фронтмен рок-группы "Вопли Водоплясова" Олег Скрипка заявил об отмене концерта в Европе. В этом он обвинил "длинную руку Кремля". Данная информация появилась в четверг вечером, 15 сентября.

Как пишут СМИ, кто-то рассказала владельцу заведения, где было запланировано мероприятие, что эта группа — фашистская, а ее основатель — фашист. Владелец клуба Indra расторг соглашение. То же самое повторилось при попытке перенести концерт в другое место.

"Концерты были отменены "под эгидой, что украинцы - фашисты". Фашистам петь на родном языке собственные песни нельзя. Прекрасно понимаю, откуда растут ноги. Это коррупция и работа длинных рук Кремля", - высказался Скрипка.

Концерт группы "Вопли Водоплясова" в Гамбурге накануне отменили потому, что "украинское творчество встретило неожиданное сопротивление в стране", заключил вокалист. Скрипка заявил, что на словах немцы поддерживают украинцев, а на деле разрывают контракты с исполнителями, которые не смогут выступить в Европе.

Несмотря на это, фронтмен коллектива заверил, что выступление обязательно состоится на другой площадке.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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