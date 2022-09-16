Военкор Пегов заявил, что ВСУ пытались атаковать Красный Лиман со стороны Щурово

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Военкор Пегов заявил, что ВСУ пытались атаковать Красный Лиман со стороны Щурово
Украина / Политика
Фото из открытых источников

Вооружённые силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток прорваться в Красный Лиман. Об этом заявил военкор Семён Пегов. Как отмечает корреспондент, украинцы пытаются прорваться к юго-западу населённого пункта из лесной зоны.

По информации специалиста, накануне ближе к ночи произошел очередной тяжелый бой. ВСУ атаковали город со стороны деревни Щурово. Пегов уточнил, что артиллеристы РФ смогли их остановить и в тот раз.

"Как сообщили из отряда "Кубань" (Барс-16), они сдерживают противника на данном участке фронта. В неудачных атаках на Красный Лиман солдаты несут большие потери", —  сообщил военкор в Telegram-канале WarGonzo.

Стало известно о том, что украинское командование перебрасывает под Красный Лиман новые резервы. Ранее также сообщалось, что ВС РФ ждет подкрепления в данном направлении.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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