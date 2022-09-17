Британская разведка: Россия может не сдержать контрнаступление ВСУ в Луганской области

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Британская разведка: Россия может не сдержать контрнаступление ВСУ в Луганской области
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Россия может не сдержать контрнаступление ВСУ в Луганской области. Об этом заявили в Минобороны Великобритании, заявив, что у РФ может не оказаться достаточно сил на данном участке фронта для сдерживания ВСУ.

Разведслужба Великобритании в своей оценке ситуации отмечает, что войска РФ сейчас удерживают оборонительный рубеж между рекой Оскол и городом Сватово в Луганской области.

«Россия, вероятно, считает сохранение контроля над этой зоной важным, поскольку через нее проходит один из немногих основных маршрутов поставок, которые РФ все еще контролирует из Белгородской области», - отмечается в отчете британского ведомства.

Тем не менее ВСУ уже фактически на границе Луганской области и это создает серьезные неприятности не только для войск РФ, но и мешает реализации политических целей Москвы, отмечают в Минобороны Великобритании.  

«Любая существенная потеря территории в Луганске однозначно подорвет стратегию России», - заявляет британская разведка.

Также в Лондоне сомневаются, будут ли готовы российские военные оборонять занятые территории, в том числе и ЛНР, если ВСУ снова перейдут в контрнаступление.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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