«МК»: Путин раскрыл свои тайные планы касательно СВО

В ходе личной встречи президента Владимира Путина и китайского лидера раскрыты тайные планы касетельно спецоперации на Украине. Но только Си Цзиньпину они известны. Всем остальным придется подождать.

«Высоко оцениваем позицию наших китайских друзей в связи с кризисом на Украине. Понимаем все вопросы и озабоченности. В ходе встречи мы подробно разъясним нашу позицию касательно данного вопроса» - заявил глава РФ.

В этих словам Путина, пишет МК, в ходе вступительной части встречи с председателем Китая содержится явный намек на то, что немного позже произошло во время их закрытой беседы.

Уже после встречи российский президент сделал важные публичные заявления о том, что сейчас происходит на Донбассе и Украине. В том числе речь шла о «плане спецоперации, который не подлежит корректировке».

«Основная цель - освобождение всего Донбасса. Наступательная операция на Донбассе не прекращается. Мы весьма сдержанно отвечаем, правда, до поры до времени», - говорил Путин.

Но, по всей видимости, лидер Китая все равно узнал от Владимира Владимировича гораздо больше, чем узнала общественность.