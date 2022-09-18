Военкор Сладков заявил, что в рядах ВС РФ в Украине «выбиты» практически все младшие командиры

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Военкор Сладков заявил, что в рядах ВС РФ в Украине «выбиты» практически все младшие командиры
Украина
Фото из открытых источников

Российская армия в ходе специальной военной операции в Украине столкнулась с серьезной нехваткой младших командиров. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков.

Некоторые генералы ошеломлены событиями на фронте. Однако стоит обозначать проблему, дабы не допускать прорывов. И она не новая. Еще более двух месяцев назад о ней узнал журналист ВГТРК.

«У нас выбиты практически все младшие командиры. Месяца два с половиной назад я Тимуру Курилкину [командир батальона «Сомали] с позывным «Байкот», сказал: «Возьми маленькие коптеры, взводным раздашь». Он отвечает: «У меня взводных убили давно». И такое везде», – приводит слова военкора Сладкова информационное агентство SM.News.

Следует отметить, что он не уточнил, что подразумевает под словом «выбиты». Вероятно, речь об убитых и раненых младших командирах, которые больше не могут осуществлять командование вверенными им подразделениями.

Раньше журналист предложил организовать лейтенантские курсы - по аналогии с теми, которые были организованы во времена Великой Отечественной.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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