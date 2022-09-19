Военный эксперт Угольный: ВСУ обходят Лиман с флангов, продвинулись в направлении Белогоровки

Военный эксперт Владислав Угольный сообщил о том, что ВС РФ делают все для того, чтобы стабилизировать оскольское направление фронта. По ВСУ бьет артиллерия, работают барражирующие боеприпасы иранского происхождения.

«Опасным направлением для ВС РФ является потенциальное наступление украинских войск из Двуречной и Купянска в направлении на Сватово», - написал блогер.

Он добавил, что РФ перебрасывает туда элитные части, которые не были задействованы в обороне на рубеже Балаклея-Приморское. Сейчас, полагает он, наступило их время.

Сложной продолжает оставаться обстановка вокруг Лимана - подразделения ВСУ все-таки хотят его дожать.

«Южнее ситуация не стабилизировалась. Лиман держится, но ВСУ его постепенно обходят с флангов. Противник продвинулся в направлении Белогоровки и обстреливает Лисичанск с окрестностями. Подтверждений прочного контроля ВСУ над Белогоровкой к настоящему моменту нет. Намерены ли они загонять туда пару бригад для развития наступления - пока неизвестно», - цитирует сводку с фронтов от Владислава Угольного издание «4 пера».

Напомним, специальная военная операция в Украине идет уже 207 сутки подряд.