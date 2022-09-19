Военный эксперт Угольный: ВСУ обходят Лиман с флангов, продвинулись в направлении Белогоровки

Image 16+
Военный эксперт Угольный: ВСУ обходят Лиман с флангов, продвинулись в направлении Белогоровки
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Военный эксперт Владислав Угольный сообщил о том, что ВС РФ делают все для того, чтобы стабилизировать оскольское направление фронта. По ВСУ бьет артиллерия, работают барражирующие боеприпасы иранского происхождения.

«Опасным направлением для ВС РФ является потенциальное наступление украинских войск из Двуречной и Купянска в направлении на Сватово», - написал блогер.

Он добавил, что РФ перебрасывает туда элитные части, которые не были задействованы в обороне на рубеже Балаклея-Приморское. Сейчас, полагает он, наступило их время.

Сложной продолжает оставаться обстановка вокруг Лимана - подразделения ВСУ все-таки хотят его дожать.

«Южнее ситуация не стабилизировалась. Лиман держится, но ВСУ его постепенно обходят с флангов. Противник продвинулся в направлении Белогоровки и обстреливает Лисичанск с окрестностями. Подтверждений прочного контроля ВСУ над Белогоровкой к настоящему моменту нет. Намерены ли они загонять туда пару бригад для развития наступления - пока неизвестно», - цитирует сводку с фронтов от Владислава Угольного издание «4 пера».

Напомним, специальная военная операция в Украине идет уже 207 сутки подряд.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Ходаковский: ВСУ завладели стратегической инициативой

Сегодня, 11:03

Военный эксперт Угольный: ВСУ обходят Лиман с флангов, продвинулись в направлении Белогоровки

Сегодня, 10:33

Военкор Сладков заявил, что в рядах ВС РФ в Украине «выбиты» практически все младшие командиры

Вчера, 13:28

РИА «Новости»: В центре Херсона отчётливо слышны мощные взрывы и автоматные очереди

17-09-2022, 21:11

«МК»: Путин раскрыл свои тайные планы касательно СВО

17-09-2022, 17:29

Британская разведка: Россия может не сдержать контрнаступление ВСУ в Луганской области

17-09-2022, 13:03

Вооружённые силы Украины пытались атаковать Красный Лиман со стороны Щурово

16-09-2022, 19:46

Из-за обвинений в фашизме концерт группы «Вопли Видоплясова» отменили в ФРГ

15-09-2022, 21:33

Военкор Сладков: ВСУ надежно перехватили у нас боевую инициативу

15-09-2022, 17:43

Эксперт: США поставят Украине дальнобойные ракеты ATACMS, если увидят в этом смысл

15-09-2022, 12:43

Антонов: поставки Украине ATACMS могут привести к военному конфликту между США и Россией

14-09-2022, 21:30

Рогов: ВСУ стягивают гаубицы M777 и РСЗО HIMARS к Запорожской области

14-09-2022, 10:55

В Украине показали обломки сбитого иранского беспилотника Shahed-136

13-09-2022, 10:43

В США сообщили, что успешное контрнаступление ВСУ связано с передачей разведданных

12-09-2022, 05:58

Telegram-канал Baza: на Украине захвачены семь российских грузовиков

11-09-2022, 20:11

Опубликованы фотоснимки с военнослужащими ВС Украины на складе боеприпасов в Балаклее

10-09-2022, 11:31

В сети появились фото бойцов ВСУ с украинским флагом у здания горсовета Купянска

10-09-2022, 10:28

В Сети появилось фото бойцов ВСУ на въезде в Купянск Харьковской области

9-09-2022, 14:23

Арестович: новая тактика украинской армии под Балаклеей застала ВС РФ врасплох

7-09-2022, 12:58

CNN: в Британии считают, что Россия еще не достигла ни одной из своих стратегических целей в Украине

6-09-2022, 10:43

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
The Washington Times: заявление Путина и Си Цзиньпина напугало США
  • 16-09-2022, 14:40

The Washington Times: заявление Путина и Си Цзиньпина напугало США

Переговоры между РФ и КНР вызвали обеспокоенность в США. Как пишет 16 сентября издание The Washington Times, заявление Владимира Путина и Си

«МК»: Путин раскрыл свои тайные планы касательно СВО
  • 17-09-2022, 17:29

«МК»: Путин раскрыл свои тайные планы касательно СВО

В ходе личной встречи президента Владимира Путина и китайского лидера раскрыты тайные планы касетельно спецоперации на Украине. Но только Си

Вооружённые силы Украины пытались атаковать Красный Лиман со стороны Щурово
  • 16-09-2022, 19:46

Вооружённые силы Украины пытались атаковать Красный Лиман со стороны Щурово

Вооружённые силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток прорваться в Красный Лиман. Об этом заявил военкор Семён Пегов. Как отмечает корреспондент,

Владимир Соловьев резко отреагировал на просьбу примадонны Пугачевой признать ее иноагентом в РФ
  • Вчера, 18:35

Владимир Соловьев резко отреагировал на просьбу примадонны Пугачевой признать ее иноагентом в РФ

Владимир Соловьев, как и стоило ожидать, резко отреагировал на обращение Пугачевой, пожелавшей стать иноагентом. Телеведущий подколол звезду.

Поднимающая украинский флаг Порывай не смогла спасти Наташу Королеву от ликвидации в Киеве
  • Вчера, 17:35

Поднимающая украинский флаг Порывай не смогла спасти Наташу Королеву от ликвидации в Киеве

Министерство культуры Украины решило объявить о ликвидации Наташа Королёвой, которая является уроженкой Украины, но давно там не живет. Большую часть

Певец Родион Газманов заявил об угрозах и проклятиях в свой адрес из-за поддержки СВО РФ
  • Вчера, 16:59

Певец Родион Газманов заявил об угрозах и проклятиях в свой адрес из-за поддержки СВО РФ

Родиону Газманову регулярно поступают угрозы. На артиста обрушился поток негатива из-за поддержки РФ. Певец даже заявил об угрозах и проклятиях в

Новости партнеров
Новости партнеров
«МК»: Воэнный эксперт оценил путинское «посмотрим» в отношении наступления ВСУ
  • 17-09-2022, 21:02

«МК»: Воэнный эксперт оценил путинское «посмотрим» в отношении наступления ВСУ

Владимир Путин вчера лаконично высказался о контрнаступлении ВСУ: «Ну, посмотрим, чем оно закончится». Эксперты увидели в этой фразе нехороший знак

Военкор Леонков рассказал, что нужно сделать ВС РФ на линиях боевого соприкосновения
  • 17-09-2022, 16:57

Военкор Леонков рассказал, что нужно сделать ВС РФ на линиях боевого соприкосновения

Алексей Леонков, военный экперт, рассказал, что необходимо сделать ВС РФ на линиях боевого соприкосновения. По словам военкора, российким военным

38-летнего жителя Челябинска оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ
  • 17-09-2022, 10:05

38-летнего жителя Челябинска оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Советским районным судом Челябинска был оштрафован 38-летний мужчина по ст. о дискредитации ВСР. Административный протокол на челябинца составлен в

Участники казачьего общества Петрозаводска вступили в батальоны для отправки на Украину
  • 17-09-2022, 12:05

Участники казачьего общества Петрозаводска вступили в батальоны для отправки на Украину

Воинские подразделения «Ладога» (артиллерийский разведывательный дивизион) и «Онего» (подразделение материально-технического обеспечения) пополнятся