Ходаковский: ВСУ завладели стратегической инициативой

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, подводя у себя в Телеграм-канале итоги событий на СВО за минувшую неделю, заявил о том, что ВСУ завладели стратегической инициативой. ВС РФ и союзные силы, оказались в ситуации, когда приходится помышлять только о том, чтобы стабилизировать фронт.

«Интересная методика: ВСУ добились успеха на одном направлении, привели нас в состояние, когда ни о каком наступлении на этом направлении мы не помышляем - лишь бы стабилизировать фронт, - и наступательные излишки перебрасывают на другой участок, - рассуждает в своем микроблоге комбат. - Развитая транспортная инфраструктура позволяет им маневрировать ограниченными, как для масштабной войны (СВО, - Ред.), силами, создавать накопление там, где это предусмотрено планом. Наличие же плана и успехи в его реализации - это владение стратегической инициативой».

Что касается линии фронта за последнюю неделю, существенных изменений за последнюю неделю она не претерпела. В то же время не стоит обольщаться насчет относительной стабильности, предупреждает Ходаковский.

Уже очевидно, что противник ведет подготовку для продолжения наступления, накапливает силы и ресурс - эшелоны продолжают прибывать в район Курахово и Покровска.

Ранее об обстановке на фронтах в Донбассе проинформировал военный эксперт Владислав Угольный. По его данным, Лиман все еще продолжает контролироваться российскими войсками, но ВСУ уже обходят его с флангов и продвинулись в направлении Белогоровки.