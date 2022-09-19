Эксперт Шурыгин спрогнозировал время нового наступления ВСУ после затишья в Украине

В ближайшие недели следует ожидать новое наступление Вооруженных Сил Украины. Причем будут предприняты попытки атаковать ВС РФ сразу на нескольким направлениям. Такого мнения придерживается военный публицист Владислав Шурыгин, пишет МК. ВСУ пойдут в контрнаступление еще до осенней распутицы и первых морозов. Шурыгин объяснил некоторые связанные с наступлением нюансы.

Наступление оперативного масштаба подчиняется законам стратегии и по ним развивается. Активная фаза может занимать 7-10 дней, далее наступает фаза стабилизации. Наступающая сторона в это время стремится зафиксировать свой результат, отвести ударные войска на отдых, выстроить новые оборонительные линии.

«Как я понимаю, в течение этой недели или следующей ВСУ попытаются где-то нанести удар. Будет ли он такой же силы, как под Харьковом? Думаю, что нет», - считает Шурыгин.

Но расслабляться не стоит, подчеркивает эксперт. Нового удара от ВСУ он ожидает на запорожском направлении или под Херсоном.

«Надо быть готовыми к тому, что скоро противник попытается все повторить. Пока мы видим, что инициативой владеет он», - заключил Владислав Шурыгин.