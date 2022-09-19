ВСУ наступают на ЛНР и заявляют о взятии Белогоровки

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ВСУ наступают на ЛНР и заявляют о взятии Белогоровки
Украина
Фото из открытых источников

ВСУ продолжают наступление на ЛНР и уже заявили об установлении контроля над поселком городского типа Белогоровка, который расположен в двадцати километрах от Лисичанска, передают военные корреспонденты «Русская весна». На это направление несколько дней назад была переброшена рота 6 казачьего полка Луганской Народной Республики, которая при поддержке артиллерии пыталась остановить наступление противника.

Бойцы ВСУ опубликовали первое видео из Белогоровка, за которою велись ожесточенные бои.

Точной информации о том, под чьим контролем находится вся Белогоровка, нет, но 18 сентября стало известно, что украинские войска начали занимать поселок.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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