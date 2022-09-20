Арестович: ВСУ могут обрушить линию обороны ВС РФ на севере Луганской области

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Арестович: ВСУ могут обрушить линию обороны ВС РФ на севере Луганской области
Украина
Фото из открытых источников

ВСУ могут обрушить линию обороны на севере Луганской области. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он не исключает, что ВСУ усилят давление на востоке Харьковской области и на севере Донбасса, чтобы расширить плацдарм на левом берегу Оскола. И как только Лиман будет снова под контролем ВСУ, стоит ожидать прорыва линии обороны РФ и ЛДНР в Луганской области.

Такой прогноз Арестович озвучил в интервью программы «Фейгин-Live» (Марк Фейгин признан иноагентом в РФ) на YouTube-канале.

По его мнению, РФ не успевают накопить достаточно сил для того, чтобы создать оборонительную линию и далее ее удерживать.

«А значит — обрушение всего севера Луганской области», — заявил Арестович.

Украинские власти снова заговорили о подготовке следующих ударов по всей линии фронта. При этом президент Украины Владимир Зеленский сказал о том, что следующим этапом контрнаступления будет Донбасс и Крым.

Отметим, в своих телеграм-каналах российские военкоры действительно сообщают о тяжелых боях за Лиман.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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