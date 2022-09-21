В Комитете солдатских матерей в Красноярске обрывают телефоны из-за мобилизации

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В Комитете солдатских матерей в Красноярске обрывают телефоны из-за мобилизации
В России / Политика
Фото из открытых источников

В Комитете солдатских матерей в Красноярске в буквальном смысле обрывают телефоны. Сегодня поступили сотни обращений из-за грядущей мобилизации. Красноярцы хотят выяснить, как себя нужно в сложившихся условиях.

Комитет солдатских матерей защищает права военнослужащих, призывников и их родственников с момента создания в далеком 1989 году. Журналисты выяснили, с какими вопосами чаще всего люди обращаются в организацию.

По всей видимости, такого наплыва у них ранее не было никогда.

 У нас тут полная... Каждую минуту нам звонят по поводу объявленной мобилизации. Люди не знают, что им делать. В остальном пока  от комментариев уклонюсь, — быстро рассказал представитель организации.

В свою очередь юристы комитета помогают тем людям, которых незаконно призывают на службу. Организация взаимодействует с Министерством обороны РФ и военно-следственными органами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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