В Комитете солдатских матерей в Красноярске обрывают телефоны из-за мобилизации

В Комитете солдатских матерей в Красноярске в буквальном смысле обрывают телефоны. Сегодня поступили сотни обращений из-за грядущей мобилизации. Красноярцы хотят выяснить, как себя нужно в сложившихся условиях.

Комитет солдатских матерей защищает права военнослужащих, призывников и их родственников с момента создания в далеком 1989 году. Журналисты выяснили, с какими вопосами чаще всего люди обращаются в организацию.

По всей видимости, такого наплыва у них ранее не было никогда.

У нас тут полная... Каждую минуту нам звонят по поводу объявленной мобилизации. Люди не знают, что им делать. В остальном пока от комментариев уклонюсь, — быстро рассказал представитель организации.

В свою очередь юристы комитета помогают тем людям, которых незаконно призывают на службу. Организация взаимодействует с Министерством обороны РФ и военно-следственными органами.